9 августа, 09:48
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что поставки кассетных боеприпасов Киеву продиктованы нарастающим дефицитом

© Минобороны России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Поставки запрещенных кассетных боеприпасов Украине являются военным преступлением со стороны США и продиктованы нарастающим у ее вооруженных сил дефицитом боеприпасов.

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Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

"В условиях нарастающего у Вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи, запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы", - сказал он. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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