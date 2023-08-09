Шойгу заявил, что поставки кассетных боеприпасов Киеву продиктованы нарастающим дефицитом

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Поставки запрещенных кассетных боеприпасов Украине являются военным преступлением со стороны США и продиктованы нарастающим у ее вооруженных сил дефицитом боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

"В условиях нарастающего у Вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи, запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы", - сказал он.