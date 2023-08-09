9 августа, 09:48

Шойгу заявил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики США

© Минобороны России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов.

"Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте". В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация