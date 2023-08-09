Шойгу заявил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики США

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов.

"Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте". В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.