Шойгу заявил, что НАТО может разместить в Финляндии способное поражать объекты РФ оружие

Глава Минобороны РФ напомнил, что после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе и Швеции, является серьезным дестабилизирующим фактором, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, есть вероятность размещения в Финляндии натовских ударных вооружений, способных поражать критически важные объекты в РФ.

"На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе - Швеции. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу напомнил, что после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза.