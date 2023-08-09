Исследователи МАИ представят на "Армии-2023" систему беспилотников для охраны территории

Комплекс может отследить незаконные проникновения на территорию, соблюдение режима транспортными средствами, включая нарушение правил парковки, а также подозрительные предметы, лица нарушителей и многое другое, рассказали в вузе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский авиационный институт (МАИ) представит систему "Контур" для охраны территории с помощью беспилотников на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В рамках "Контура" летательные аппараты могут работать в группе, а их количество корректируется в зависимости от потребностей заказчика. Высокий уровень безопасности воздушного движения в системе обеспечивается за счет оснащения дронов специальными UTM-модулями. Они позволяют наблюдать за движением летательных аппаратов в режиме реального времени. В перспективе эта технология даст возможность интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство. Комплекс может отследить незаконные проникновения на территорию, соблюдение режима транспортными средствами, включая нарушение правил парковки. Также система способна фиксировать пронос и передачу подозрительных предметов, обнаруживать бесхозные вещи, детектировать людей, которым необходима помощь, выявлять точки задымления и так далее", - заявил директор центра "Беспилотные летательные аппараты" МАИ Юрий Бухарев, чьи слова приводятся в сообщении.

Ученые МАИ предполагают до конца года завершить разработку дизайн-макета системы для промышленного использования. В состав системы входят беспилотник взлетной массой около 10 кг, наземная станция управления, посадочная площадка. Помимо этого, комплекс включает специальное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта для обработки получаемой видеоинформации. "Контур" способен работать также в связке с системами видеонаблюдения и определять нарушителей режима по лицу .

"Беспилотник способен работать как в дневное, так и в ночное время при положительных и отрицательных температурах, умеренном дожде, снегопаде и порывах ветра до 8 метров в секунду. Аппарат может быть оборудован тепловизором, прожектором и громкоговорителем с возможностью воспроизводить как заранее записанные обращения, так и речь оператора", - уточнили в сообщении.