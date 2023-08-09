МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 75 военных на купянском направлении за сутки

По данным военного ведомства, было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районе Синьковки и Кисловки в Харьковской области

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении составили до 75 военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - заявил Конашенков.

По его словам, также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районе Синьковки и Кисловки в Харьковской области.