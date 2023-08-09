МО РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 35 беспилотников ВСУ

По данным военного ведомства, перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ходе специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватили 9 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Лисичанск, Кременная, Луганской Народной Республики, Ровнополь, Никольское и Орлинское Донецкой Народной Республики, Чумацкое Запорожской области и Алешки Херсонской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения СВО уничтожено 458 самолетов и 245 вертолетов противника, 5 600 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 204 танка и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 819 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 155 единиц специальной военной автомобильной техники.