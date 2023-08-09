Заседание коллегии Минобороны и тестирование цифрового рубля. Главное за 9 августа

Заседание коллегии Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу провел заседание коллегии военного ведомства. В ходе выступления Шойгу заявил, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции, является серьезным дестабилизирующим фактором. По его словам, есть вероятность размещения на финской территории ударных вооружений, способных поражать критически важные объекты в РФ. Кроме того, глава Минобороны заявил об усилении российской группировки войск на западных границах.

Тестирование цифрового рубля

Центробанк запустит обращение цифрового рубля для физических и юридических лиц в пилотном режиме с 15 августа. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что граждане через какое-то время смогут подать заявку для участия в тестировании на реальных операциях. Она отметила, что еще 16 банков готовы присоединиться к программе в следующем году.

Взрыв в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой произошел взрыв из-за нарушения технологических процессов. В результате ЧП одна из 56 пострадавших умерла в больнице, еще у 5 - ожоги 100% тела. Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва троих человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Отмена информирования СЕ о введении военного положения и ЧП

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отмене информирования генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении военного или чрезвычайного положений. Поправки предусматривают отказ сообщать об отступлении от международных договоров в части прав человека. Однако новые нормы сохранят положения об уведомлении генсека ООН.

Задержание подрывника газопровода в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму 23 июня. По данным ведомства, он использовал самодельное взрывное устройство, которое ему передали через тайник. Задержанный признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов.