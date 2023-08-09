Командир спецназа "Ахмат" заявил, что ВСУ потеряли более 30% поставленной Западом техники

По словам Апты Алаудинова, вместе с техникой украинская армия лишилась наиболее подготовленных кадров

ГРОЗНЫЙ, 9 августа. /ТАСС/. Более 30% техники, поставленной Западом Киеву, уничтожено. Вместе с ней украинская армия лишилась наиболее подготовленных кадров, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

"Более 30% техники, предоставленной Западом, они уже потеряли в полной мере. Оставшаяся техника повреждена, находится на восстановлении. Вместе с этой техникой в ходе этих наступательных действий они потеряли кадры, которые были лучше всего подготовлены. Большую часть офицерского состава низшего звена, которая непосредственно на передовой должна была проводить мероприятия", - отметил Алаудинов в эфире "Россия 1".

По его словам, по всему периметру противник несет большие потери и из остатков формируют уже новые подразделения. "Мы знаем, что они должны пойти в контрнаступление. Естественно, мы будем доделывать свою работу. Противник уже осознал, какова ситуация у нас. До сих пор противник не может прорвать, даже прервать первую линию", - добавил он.