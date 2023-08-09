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Военная операция на Украине

Рогов: на Запорожье более половины применяемых ВСУ боеприпасов являются кассетными

Председатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил, что украинские подразделения ведут огонь кассетными боеприпасами не только на линии боевого соприкосновения, но и по жилым районам региона

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Более половины боеприпасов, применяемых вооруженными силами Украины (ВСУ) на запорожском направлении, являются кассетными. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Говорили по поводу кассетных боеприпасов. Сейчас они применяются на запорожском направлении, вообще на всем. Если взять хоть Времевский выступ, непосредственно васильевское направление или ореховское, уже больше половины снарядов, которые летят, они именно кассетные", - сказал Рогов.

Он уточнил, что украинские подразделения ведут огонь кассетными боеприпасами не только на линии боевого соприкосновения, но и по жилым районам региона. 

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