МО РФ сообщило о 12 нарушениях воздушного пространства Сирии

По данным ведомства, инциденты произошли в районе Эт-Танф

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Истребители и беспилотные летательные аппараты коалиции во главе с США за сутки 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - информировал Кулить.

По его данным, за сутки со стороны коалиции во главе с США зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - заключил Кулить.