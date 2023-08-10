В России завершают разработку нового бронетранспортера БТ-3Ф

В пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" отметили, что БТР подойдет как для транспортировки морской пехоты, так и для сухопутных войск

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Инициативные опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию бронетранспортера БТ-3Ф, который предназначен для морской пехоты и сухопутных войск, подходят к концу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Курганмашзавод" совместно с АО "СКБМ" заканчивает инициативные ОКР по созданию бронетранспортера БТ-3Ф", - отметили в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

Как уточнили в холдинге, бронетранспортер создан на базе БМП-3, он подходит для транспортировки морской пехоты и сухопутных войск. Боевая машина способна оказать огневую поддержку спешившегося десанта в условиях боевого применения в различных климатических условиях.

"БТ-3Ф - плавающий. Бронетранспортер приспособлен для применения в морских условиях при волнении водной поверхности до трех баллов. Может транспортироваться автомобильным, воздушным (на самолетах типа Ил-76, Ан-124, на внешней подвеске вертолета Ми-26), морским и железнодорожным транспортом", - рассказали в пресс-службе.

Ранее был изготовлен первый образец бронетранспортера, его предварительные испытания завершились в конце 2022 года.