ВС России поразили штурмовые группы двух бригад ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и гаубицу Д-20

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение штурмовым группам двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах червонопоповского участка и Серебрянского лесничества. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районах червонопоповского участка и Серебрянского лесничества ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 50 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты и автомобиль пикап", - сказал Савчук.

По его данным, бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем целям - двум командно-наблюдательным пунктам, полевому складу боеприпасов и комплексу радиоэлектронной борьбы украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка.

"На сватовском направлении ударами армейской авиации группировки войск "Центр" нанесено поражение штурмовым группам 68-й егерской бригады ВСУ. Уничтожен автомобиль пикап и до десяти боевиков", - информировал Савчук.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и гаубица Д-20. Средствами противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата ВСУ в районе населенных пунктов Рубежное, Новоалександровка и Варваровка.