"Калашников" провел успешные испытания противоосколочного одеяла "Эгида"

Оно способно защищать людей, технику и оборудование, отметили в концерне

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты НИИ Стали концерна "Калашников" успешно испытали противоосколочное одеяло "Эгида", которое спасает от подрыва ручных гранат Ф-1 и РГН на расстояния 3-5 м, сообщили журналистам в концерне.

"НИИ Стали испытал противоосколочное одеяло "Эгида" гранатами Ф-1 и РГН на полигоне ЦНИИточмаш (входит в "Калашников"). Серийный образец одеяла был проверен на стойкость к подрыву гранат с расстояния 3 и 5 м. Начальная скорость разлета осколков достигает 700 м/с и выше, одеяло достойно показало себя, задержав более 85% попавших в него осколков", - заявили в концерне.

Там отметили, что осколки, пробивающие одеяло, утрачивают поражающую способность, их летальность становится минимальной.

"Одеяло прошло испытание и на противопульную стойкость - оно было обстреляно из пистолета Стечкина с расстояния 5 м. Пробитий не зафиксировано", - отметили в концерне.

Противоосколочное одеяло "Эгида" от АО "НИИ Стали" способно защищать людей, технику и оборудование.