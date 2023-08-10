МО РФ сообщило об отражении семи контратак подразделений ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, штурмовые отряды группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю направления

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю купянского направления, за сутки отражены семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР и Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. За сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области", - заявил Конашенков.

По его словам, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также артиллерийскую систему М777 производства США.