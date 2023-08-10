10 августа, 10:11,
обновлено 10 августа, 10:19
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении семи контратак подразделений ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, штурмовые отряды группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю направления

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю купянского направления, за сутки отражены семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР и Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. За сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области", - заявил Конашенков.

По его словам, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также артиллерийскую систему М777 производства США. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация