МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 60 военных

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские войска успешно отразили атаку штурмового отряда и бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всего на этом направлении было уничтожено до 60 военнослужащих противника.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказал он.