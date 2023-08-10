10 августа, 10:12,
обновлено 10 августа, 10:22
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 60 военных

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские войска успешно отразили атаку штурмового отряда и бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всего на этом направлении было уничтожено до 60 военнослужащих противника.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказал он. 

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