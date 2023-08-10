МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

Противник потерял до 125 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили на запорожском направлении до 125 военнослужащих, танк и 3 гаубицы "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 3 гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков.

По его данным, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.