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обновлено 10 августа, 10:23
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении 17 атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял более 290 военных убитыми и ранеными

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские военные успешно отразили на донецком направлении 17 атак штурмовых групп ВСУ у Артемовска, Белогоровки, Новомихайловки. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на этом направлении ВСУ за сутки потеряли более 290 военнослужащих убитыми и ранеными.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказал он.

Конашенков уточнил, что также украинские военные потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Акация", артиллерийскую систему М777 производства США и две гаубицы Д-20. 

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