МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР склада боеприпасов ВСУ

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, российские силы в течение суток нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146 районах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили в ДНР склад боеприпасов и поразили пункты управления двух бригад ВСУ. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Торское и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", - сообщил он.

Всего, по словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146 районах.