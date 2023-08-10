10 августа, 10:16,
обновлено 10 августа, 10:22
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Урожайного на южнодонецком направлении

Противник потерял на этом направлении более 130 военных за сутки, отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские военные отразили две атаки украинских штурмовых групп в районе Урожайного в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, за сутки потери противника на этом направлении составили более 130 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. 

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