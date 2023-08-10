МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 30 военных

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 военнослужащих украинских вооруженных сил, гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 пикапа, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказал он.