МО РФ назвало число сбитых беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны сбили 38 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили 38 беспилотных летательных аппаратов и 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Горловка, Георгиевка, Васильевка Донецкой Народной Республики, Чапаевка Запорожской области, а также Василевка Херсонской области", - сказал Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 638 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 216 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 165 единиц специальной военной автомобильной техники.