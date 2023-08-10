На форуме "Армия" представят Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения

Там же покажут артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor, сообщили в "Рособоронэкспорте"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Производители представят на форуме "Армия-2023" истребители Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения, артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor. Об этом сообщили журналистам в "Рособоронэкспорте".

"На "Армии" производители покажут новинки российского ОПК: бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", истребители Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения, артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor", - сказали в компании.

Там уточнили, что экспозиция презентационного павильона "Рособоронэкспорта" разделена на тематические зоны, которые включают в себя системы, успешно испытанные в боевых условиях, стрелковые комплексы, средства ближнего боя и боевой экипировки военнослужащих, средства связи и безопасности. Всего в этом павильоне представят более 200 образцов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили более 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер.