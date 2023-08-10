10 августа, 10:55
"Армия-2023"

На форуме "Армия" покажут модернизированный Ка-52М с управляемой ракетой "Изделие 305"

На статических стоянках парка "Патриот" и аэродрома Кубинка будут также демонстрировать комплексы с беспилотными летательными аппаратами различного назначения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с многоцелевой управляемой ракетой "Изделие 305" покажут в рамках международного форума "Армия-2023", сообщили журналистам в "Рособоронэкспорте" госкорпорации "Ростех".

"На статических площадках будут представлены боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52М и Ка-52Э. Боевые машины будут показаны с новым управляемым вооружением, включая легкую многоцелевую управляемую ракету "Изделие 305", - сказали в компании.

Там отметили, что на тех же статических стоянках парка "Патриот" и аэродрома Кубинка будут демонстрироваться комплексы с беспилотными летательными аппаратами различного назначения, в том числе разведывательно-ударный беспилотник "Орион" с авиационными средствами поражения. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
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