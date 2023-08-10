Кадыров заявил о потере более тысячи бойцов ВСУ на ореховском направлении

Глава Чечни отметил, что украинские военнослужащие предпринимают попытки пройти в населенный пункт Работино

ГРОЗНЫЙ, 10 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более тысячи бойцов при попытке наступления на населенный пункт Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он указал, что этот населенный пункт находится недалеко от первой линии обороны и именно туда пытаются пройти подразделения ВСУ, не жалея "ни живой силы, ни техники" для достижения этой цели​​​​. "По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек", - написал Кадыров.

По его словам, военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" Минобороны РФ долгое время держат оборону на этом участке. Кадыров указал, что ореховское направление является одним из самых сложных участков на линии фронта. Он отметил, что ВСУ практически каждый день совершают попытки продвинуться, но раз за разом их отбрасывают назад со значительными потерями.