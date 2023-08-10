Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый восьмичасовой полет

По данным Минобороны РФ, он выполнялся над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана продолжительностью около восьми часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35 Воздушно-космических сил России", - сообщили в оборонном ведомстве.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - подчеркнул он.