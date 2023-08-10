Участники проекта "Своих не бросаем!" посетят в Петербурге корабль "Иван Грен"

В путешествие отправились участники специальной военной операции и члены их семей, всего до 250 человек

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Участники проекта "Своих не бросаем!" в ходе поездки на специальном поезде "По государевой дороге" посетят в Санкт-Петербурге большой десантный корабль "Иван Грен" Северного флота, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Участники проекта "Своих не бросаем!" отправились в путешествие на специальном туристическом поезде "По государевой дороге" и посетят большой десантный корабль "Иван Грен", - говорится в сообщении.

Специальный рейс туристического поезда № 936/935 "По государевой дороге", организованный МО РФ совместно с РЖД, начался по маршруту Москва - Псков - Санкт-Петербург - Москва 10 августа 2023 года. В путешествие отправились участники специальной военной операции и члены их семей, всего до 250 человек.

Официальным перевозчиком и туроператором проекта является "РЖД Тур" - специализированная компания холдинга "РЖД".

В программу поездки включены экскурсии в каждом городе остановки, в том числе посещение в Санкт-Петербурге большого десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен", названного в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, начальника артиллерии морской обороны Ленинграда, начальника Управления боевой подготовки ВМФ СССР. В Псковской области гости поезда посетят Псковский кремль, Изборскую крепость, а также страусиную ферму.

"По государевой дороге" - специальный рейс туристического поезда в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!". В октябре 2022 года состоялись два рейса поезда "Жемчужина Кавказа", в ноябре - декабре 2022 года - четыре круиза к Российскому Деду Морозу, в феврале - марте 2023 года - три рейса поезда "Русский Север", в марте - апреле - три рейса поезда "Волжский вояж", в апреле - мае - три рейса поезда "Серебряный маршрут", в июле - августе - шесть рейсов поезда "В Карелию". Кроме этого, в январе 2023 года был организован однодневный паровозный тур в Коломну. Всего в рамках проекта путешествия уже совершили около 5,4 тысячи человек.