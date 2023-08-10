На форуме "Армия-2023" покажут новейший метеорадар для авиации

По словам генерального директора АО "Навигатор" Сергея Бабурова, "Метеор" может видеть сдвиги ветра и турбулентность, что является уникальным функционалом в классе легких моноблочных РЛС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Новейшую российскую метеорологическую радиолокационную станцию (МРЛС) "Метеор", превосходящую по техническим параметрам зарубежных конкурентов, представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом сообщили в АО "Навигатор".

"Специалисты АО "Навигатор" создали российскую метеорологическую радиолокационную станцию (МРЛС) "Метеор", превосходящую по техническим параметрам зарубежных конкурентов. Новая МРЛС позволяет обнаруживать опасные метеообразования, которые могут повлиять на безопасность полета, определять наземные объекты для навигационных целей и малоразмерные объекты на фоне поверхности", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АО "Навигатор" Сергея Бабурова, станция обладает несколькими конкурентными преимуществами. "Она имеет большой энергетический потенциал, обеспечивающий отличную дальность обнаружения типовых целей, может видеть сдвиги ветра и турбулентность, что является уникальным функционалом в классе легких моноблочных РЛС", - отметил он.

Как сообщили в организации, метеорадар может быть установлен на вертолеты и турбовинтовые самолеты, в том числе вертолеты семейства Ми-8/17, самолеты ЛМС-901 "Байкал", ТВРС-44, Ил-112. "На данный момент разработанная АО "Навигатор" МРЛС "Метеор" готовится к заводским испытаниям. Конструкторами компании рассматривается возможность расширения функциональных возможностей изделия", - заявили в АО "Навигатор".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер.