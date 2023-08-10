В Херсонской области сообщили об уничтожении лодки с украинскими военными

Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли удар в районе города Берислава, уточнил врио губернатора Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 10 августа. /ТАСС/. Российские артиллеристы уничтожили отошедшую от берега у Берислава лодку с украинскими военными на борту, сообщил в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Военнослужащие группировки войск "Днепр" наносят жестокие потери врагу в районе города Берислав, что на правом берегу Днепра напротив Новой Каховки. Как говорят военные, в последние дни иностранные кураторы и собственное командование без жалости бросают на убой все новые группы боевиков киевского режима. Прошедшей ночью наши утопили еще одну отошедшую от берега у Берислава лодку со всеми, кто был на борту, а потом накрыли артиллерийским огнем позицию операторов вражеских беспилотников", - написал он.

Кроме того, по его информации, российские военные на левобережье Херсонской области взяли в плен троих солдат из территориальной обороны ВСУ, которые переплыли Днепр. "Позавчера трое украинских военных переплыли на наш берег и сдались в плен, сохранив таким образом свои жизни", - добавил Сальдо.

Он отметил, что заградительный отряд расстрелял солдат подразделения, которые отказались форсировать Днепр.