Миротворцы РФ зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

По их данным, инцидент произошел в Аскеранском районе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре.

"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - отмечается в бюллетене.