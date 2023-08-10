МО РФ сообщило о 18 нарушениях за сутки воздушного пространства Сирии

По данным ведомства, инциденты произошли в районе Эт-Танф

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 18 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

Кулить отметил, что продолжается осуществление контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами. "За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск не зафиксировано", - заявил он.