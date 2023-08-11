"Калашников" прорабатывает создание авиаракеты "Вихрь" для беспилотников

Президент концерна Алан Лушников отметил, что "Калашников" видит в модификации боеприпаса потребность и серьезный потенциал

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты концерна "Калашников" прорабатывают создание модификации управляемой ракеты авиационного базирования "Вихрь" для беспилотных авианосителей. Об этом президент концерна Алан Лушников сообщил в интервью газете "Известия".

"Есть замысел, он находится на этапе концептуальной проработки. "Вихрь" сама по себе - очень хорошая ракета. Чтобы понять, насколько она интегрируется в тот или иной летательный аппарат, нужно провести очень серьезную работу совместно с главным конструктором самого авиационного изделия. Мы сейчас находимся на этой стадии. Будет ли это облегченная ракета или нам удастся интегрировать в том виде, в котором она сейчас есть, или это будет какая-то другая ракета, говорить пока рано. Иными словами, "Вихрь" для беспилотных аппаратов появится, но каким он будет, определится в ходе разработки", - сообщил он.

Лушников указал на то, что концерн заинтересован в разработке "Вихря" для беспилотников, и видит в такой модификации боеприпаса потребность и серьезный потенциал. "Но чтобы интегрировать ракету с беспилотным аппаратом, нужна большая, серьезная работа. Это не вопрос завтрашнего дня", - подчеркнул президент "Калашникова".

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении экипажами российских вертолетов западной бронетехники Вооруженных сил Украины с помощью ракет "Вихрь". Как отмечают эксперты, благодаря тандемной боевой части ракета способна уничтожить практически любой западный танк.

Управляемая авиаракета "Вихрь" предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей (вертолеты, штурмовики и беспилотники). В настоящее время ракета входит в состав вооружения Ка-52. Модернизированные ракеты "Вихрь-1" войдут в состав вооружения еще одного ударного вертолета - Ми-28Н.

Ранее в холдинге "Высокоточные комплексы" Ростеха сообщали об успешном завершении опытной эксплуатации версии корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь", предназначенной для применения с беспилотников.