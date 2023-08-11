В "Калашникове" рассказали об отзывах военных летчиков на компактный пистолет Лебедева

Президент концерна Алан Лушников сообщил "Известиям", что летные экипажи отзывались о ПЛК только положительно

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Пистолет Лебедева компактный, которым заинтересовались в Минобороны, получил положительные отзывы от опробовавших его военных летчиков. Об этом президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил в интервью газете "Известия".

"Изначально пистолет Лебедева компактный (ПЛК) мы сделали для министерства внутренних дел. Проведены испытания, и он принят на вооружение. В существующем виде он был поставлен министерству обороны для летных экипажей. Уже есть летчики, которые этот пистолет использовали, и мы получили только положительные отзывы", - рассказал он.

Лушников добавил, что сейчас концерн дорабатывает пистолет под откорректированные требования Минобороны, вскоре пройдут испытания оружия под необходимые параметры для военного ведомства. "Много деталей изменено, но это не будет новый пистолет. Это будет доработанный пистолет Лебедева", - заключил президент "Калашникова".

ПЛК предназначен для замены пистолета Макарова, в 2021 году он принят на вооружение МВД. Минобороны России также проявило интерес к пистолету. Как сообщали ТАСС в "Калашникове", на 2023 год запланированы мероприятия, в ходе которых характеристики пистолета должны подтвердиться на соответствие требованиям военного ведомства.

Ранее в "Калашникове" сообщали о передаче пистолета-пулемета ППК-20 Воздушно-космическим силам России для комплектации носимого аварийного запаса летчиков.