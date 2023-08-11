Северный флот начал учения по управлению войсками в Арктической зоне

В командно-штабной тренировке задействуют свыше 8 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками стартовала на Северном флоте. В ходе нее будут апробированы варианты действий по защите суверенитета России в акватории Северного морского пути (СМП). Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе учений под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории СМП, а также на практике проверена слаженность действий подразделений и сил флота в ходе практического выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении.

В рамках учений будут отрабатываться вопросы развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота и передислокации части подразделений береговых войск для защиты коммуникаций СМП, охраны и обороны важных объектов. Также будут изучаться возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне. Военные проведут специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп.

"Всего к практическим действиям привлекаются свыше 8 тыс. военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 5 летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота", - уточнили в пресс-службе.