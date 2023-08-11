11 августа, 02:06
Военная операция на Украине

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую гаубицу М777 в ДНР

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Также начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что истребители Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Миньковка Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

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"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab в Северске, гаубица М777 в Миньковке, станция РЛС в Краматорске", - сказал Астафьев.

Также он сообщил, что истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й отдельной механизированной бригады противника в районе Ивановского. "Также авиация поразила склад боеприпасов 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Дылеевке", - добавил Астафьев.

По его словам, самолеты Су-25 штурмовой авиации нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника на лисичанском, соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. "Подразделение ракетных войск поразило пункт временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Краматорске", - отметил Астафьев.

Кроме того, он рассказал, что артиллерийские расчеты соединения группировки поразили четыре пикапа в районе населенного пункта Спорное и один - в районе населенного пункта Григоровка. "В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-20, орудие М777, станция РЛС "Буковель" и два миномета 120 калибра в районе Клещеевки. Также поражены минометные расчеты с орудиями в районе Авдеевки и Новомихайловки", - заявил Астафьев.

Также он сообщил, что военнослужащие Южной группировки войск при помощи расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики. 

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