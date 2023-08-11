Ремонтники в зоне СВО производят переходники для стрельбы из РПГ минами 82-го калибра

В сутки инженеры изготавливают более 200 таких изделий, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Военнослужащие ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) по просьбам бойцов с передовой освоили производство переходников для стрельбы из РПГ минами 82-го калибра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По просьбам бойцов с передовой в ремроте изготавливают специальные переходники для стрельбы из РПГ минами 82-го калибра. С помощью этих устройств из гранатомета можно сделать небольшой "ручной миномет" и иметь в подразделении легкую и мобильную минометную батарею", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В сутки инженеры изготавливают более 200 изделий. "Эффективно используют наши штурмовики, разведчики в наступательных операциях", - отметил заместитель командира ремонтного взвода Назим.

Специалисты ремонтных подразделений ЗВО осуществляют бесперебойное обслуживание и ремонт вооружения и военной техники. "Кроме того, военнослужащие в полевых условиях осуществляют модернизацию техники и вооружения. Например, оборудуют бронетехнику дополнительными защитными экранами", - заявили в Минобороны РФ.