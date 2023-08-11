КБ "Око" продемонстрирует полет дрона-камикадзе "Привет-82" на "Армии-2023"

Беспилотник предназначен для использования в контрбатарейной борьбе и при штурме укрепрайонов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Демонстрационный полет дрона-камикадзе самолетного типа "Привет-82" состоится 18 августа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2023". Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Око".

"КБ "Око" впервые примет участие в форуме "Армия". В рамках форума 18 августа на полигоне Алабино будет проведен демонстрационный полет дрона "Привет-82", - сообщили представители бюро. В организации также рассказали, что КБ примет участие в соревнованиях производителей в рамках "Дронбиатлона" 15 августа.

Беспилотник предназначен для использования в контрбатарейной борьбе и при штурме укрепрайонов. В июне сообщалось об успешном боевом применении "Привет-82" в зоне спецоперации, при помощи аппарата был поражен опорный пункт Вооруженных сил Украины.

КБ "Око" базируется в Санкт-Петербурге, организация была создана в 2022 году. Бюро занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.

Полный текст статьи про КБ "Око" будет опубликован на сайте ТАСС в 10:00 мск.