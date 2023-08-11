ОАК передала Минобороны новый серийный Ил-76МД-90А

Как отметили в Ростехе, самолет является модернизированной версией Ил-76МД

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан в войска. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех".

"В филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) изготовлен и передан заказчику очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Новое воздушное судно пополнило авиаполк военно-транспортной авиации России", - сказали в Ростехе.

Ил-76МД-90А является модернизированной версией самолета Ил-76МД и создается из отечественных комплектующих. Он предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

"Это вторая машина, изготовленная в рамках производственной программы текущего года. "Авиастар" выполняет свои обязательства по обеспечению военно-транспортной авиации современными надежными самолетами. Мы продолжаем масштабное техперевооружение и модернизацию технологических мощностей, повышаем заработную плату работников, благоустраиваем заводскую территорию, тем самым, обеспечивая наращивание объемов производства и привлекательность "Авиастара", как работодателя", - приводит госкорпорация слова управляющего директора ПАО "Ил" Даниила Бренермана.

Для обеспечения реализации производственной программы предприятия ведется активный набор квалифицированных работников и учеников по рабочим специальностям.

Ил-76МД-90А модернизация Ил-76МД с двигателями ПС-90А-76, обеспечивающими меньший (на 10%) расход топлива, увеличенной до 5 тыс. км дальностью полета самолета с полезной нагрузкой 52 тонны, а также расширенной номенклатурой перевозимой и десантируемой техники и вооружения. Самолет создается из отечественных комплектующих. У нового Ил-76МД-90А улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка. Кроме того, улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.