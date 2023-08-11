В Энергодаре заявили, что Украина не оставляет попыток организации терактов

По словам главы ВРГ города Эдуарда Сеновоза, сейчас на высоком уровне обеспечена безопасность не только города, но и Запорожской АЭС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 11 августа. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы и специальные службы постоянно выявляют попытки совершения террористических актов в Энергодаре, где расположена крупнейшая в Европе атомная станция. Об этом сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Эдуард Сеновоз.

"Мы не можем дать гарантию за Украину, какую провокацию они могут совершить. Такие провокации были - город подвергался обстрелам, террористические акты на территории города были. Я не скажу, что та сторона не проявляет таких интересов. Постоянно выявляются попытки проведения террористических актов на территории города. <...> В автомобилях находили десятки килограмм взрывчатых веществ - пластида, тротила и поражающих элементов", - рассказал Сеновоз.

Он подчеркнул, что сейчас на высоком уровне обеспечена безопасность не только города, но и Запорожской АЭС. "Хотел бы отметить очень высокопрофессиональную работу всех [правоохранительных] органов, спецслужб и силовых структур, которые обеспечивают безопасность в городе. <...> Безопасность обеспечена и объектов города, и непосредственно атомной станции", - отметил глава Энергодара.

Сеновоз также рассказал, что через украинские Telegram-каналы распространяются угрозы мирным жителям. "Поступают угрозы как отдельным жителям города, так и в общем: что Энергодар будет возращен в управление украинскими властями. Угрожают людям, которые налаживают мирную жизнь, кто работает в правовом поле РФ. <...> Постоянно транслируется мысль, что "скоро мы (Украина - прим. ТАСС) захватим Энергодар, вернемся", - указал он. По оценке главы ВГА, все эти угрозы, в том числе с инцидентами на Запорожской АЭС, не имеют под собой реальных оснований и направлены на психологическое давление на жителей города и работников станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.