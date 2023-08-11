11 августа, 07:05

БПЛА-бомбардировщик "Привет-120" впервые представят на форуме "Армия-2023"

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Дальность полета беспилотного летательного аппарата составляет до 200 км

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Конструкторское бюро (КБ) "Око" впервые покажет новый прототип беспилотного летательного аппарата (БПЛА) бомбардировщика "Привет-120" на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом ТАСС сообщили в организации.

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"На "Армии-2023" будет впервые показан новый прототип аппарата "Привет-120". Проект начинался как крылатая ракета, но в новой версии прототипа представляет собой беспилотный летательный аппарат - бомбардировщик, предназначенный для контрбатарейной борьбы и поражения укрепленных районов", - заявили в КБ.

Дальность полета "Привет-120" - до 200 км. Скорость полета - 140 км/ч, полезная нагрузка - до 20 кг.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ"Армия-2023"
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