В Минобороны РФ сообщили о подавлении попытки украинского БПЛА атаковать объект в Москве

Как подчеркнули в ведомстве, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы РФ пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту в Москве. Об этом заявили в Минобороны России.

"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, беспилотник потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. "В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - подчеркнули там.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной.