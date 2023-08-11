11 августа, 08:32,
обновлено 11 августа, 08:54
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о подавлении попытки украинского БПЛА атаковать объект в Москве

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как подчеркнули в ведомстве, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы РФ пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту в Москве. Об этом заявили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, беспилотник потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. "В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - подчеркнули там.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация