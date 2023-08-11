Минобороны РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 60 военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ отразили три атаки подразделений ВСУ на запорожском направлении в районе Успеновки и Работина. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его данным, "потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30".