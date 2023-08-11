МО РФ сообщило об улучшении положения в районах Ольшаны и Першотравневого

По данным ведомства, отражены четыре атаки и контратаки ВСУ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды группировки "Запад" улучшили положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое, отражены четыре атаки и контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области. В ходе ведения активной обороны успешно отражены 4 атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области", - заявил Конашенков.

По его словам, ВСУ за сутки на данном направлении потеряли более 165 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходную гаубицу Krab польского производства, а также 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.