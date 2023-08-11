МО РФ заявило об отражении двух атак отрядов ВСУ в районах Новоегоровки и Кременной в ЛНР

Потери противника составили до 115 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА,11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на краснолиманском направлении успешно отразили две атаки штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новоегоровки и Кременной в Луганской Народной Республике, потери противника составили до 115 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской Народной Республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, потери противника на этом направлении составили "до 115 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20".