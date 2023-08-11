11 августа, 10:07,
обновлено 11 августа, 10:17
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении двух атак отрядов ВСУ в районах Новоегоровки и Кременной в ЛНР

Потери противника составили до 115 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА,11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на краснолиманском направлении успешно отразили две атаки штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новоегоровки и Кременной в Луганской Народной Республике, потери противника составили до 115 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской Народной Республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, потери противника на этом направлении составили "до 115 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация