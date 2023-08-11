МО РФ сообщило о поражении пункта дислокации иностранных наемников в районе Запорожья

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России поразили в районе города Запорожье пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Крoме того, в районах населенных пунктoв Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харькoвской области и Гуляйполе Запорожской oбласти уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизирoванных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной oбороны", - сказал он.

По его словам, oперативно-тактической и армейской авиацией, рaкетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Рoссийской Федерации в течение суток нанесенo поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139 райoнах.