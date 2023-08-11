11 августа, 10:09,
обновлено 11 августа, 10:16
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о срыве атаки ВСУ в районе Старомайорского, Никольского и Урожайного в ДНР

ВС РФ уничтожили до 35 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубицу Д-30

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки отразили атаки противника в районе населенных пунктов Старомайорское, Никольское и Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, на данном направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30. 

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