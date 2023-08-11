11 августа, 10:11,
обновлено 11 августа, 10:20
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении до 180 украинских военнослужащих на донецком направлении

Также ликвидированы 7 боевых машин пехоты, 2 пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и 2 гаубицы Д-20

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 180 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих, 7 боевых машин пехоты, 2 пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также 2 гаубицы Д-20", - сказал он.

По словам Конашенкова, на этом направлении российские войска за сутки "отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Белогоровка, Старомихайловка, Малоильиновка и Веселое Донецкой Народной Республики". 

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