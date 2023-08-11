Силы ПВО РФ перехватили два снаряда РСЗО HIMARS

Также сбиты 16 украинских беспилотников, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили 2 снаряда РСЗО HIMARS, а также сбили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены 2 реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики, Артемовск, Волноваха Донецкой Народной Республики, Орехов и Гуляйполе Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 654 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11 230 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 847 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 176 единиц специальной военной автомобильной техники.