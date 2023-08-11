ОАК создаст совместное предприятие с "Глори эйр" по производству беспилотников

Речь идет о беспилотных воздушных судах гражданского и специального назначения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ОАК и "Глори эйр" создадут совместное предприятие по разработке и производству беспилотников. Об этом говорится в сообщении ОАК.

"Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") приняла решение создать совместное предприятие с компанией "Глори эйр" по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения", - отмечается в сообщении.

Компании будут производить беспилотники самолетного типа, имеющие возможность вертикального взлета и посадки, массой от 20 до 200 кг. Стороны уже определили формат работы и ведут корпоративные процедуры по созданию СП.

"ОАК последовательно развивает свои компетенции в области беспилотных авиационных систем. Сегодня мы ведем работы по ряду проектов транспортных беспилотников внеаэродромного базирования. Взаимодействие ОАК, обладающей значительным опытом и наработками в авиастроении, с компанией "Глори эйр", имеющей экспертизу по легким БПЛА, позволит сформировать востребованную линейку решений и претендовать на весомые позиции на российском рынке", - сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

"Глори эйр" - российская компания, создана в 2011 году, занимается локализацией передовых технологических решений в области БПЛА в России.