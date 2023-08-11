11 августа, 12:24
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили о ежедневном запуске 30-40 дронов ВСУ по гражданским объектам

Подобные атаки наносят ущерб именно гражданскому населению и экономике, а не военным, отметил врио губернатора Владимир Сальдо

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили способ противодействия силам РФ, теперь они запускают десятки легких дронов для атак на гражданские объекты в Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".

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"Наблюдается изменение в тактике ведения противодействия и противоборства. Противник применяет легкие дроны, которые могут переносить только небольшие заряды, и до 30-40 дронов ежедневно пытаются, летают над населенными пунктами и сбрасывают заряды именно на гражданские машины, автомобили, которые доставляют продовольствие, или на бензовозы", - сказал он.

Сальдо отметил, подобные атаки наносят ущерб именно гражданскому населению и экономике, а не военным.

1 августа мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил ТАСС, что ВСУ усилили дроновые атаки по городу. Он отметил, что ежедневно украинские военные целенаправленно наносят удары по электросетям и другой гражданской инфраструктуре. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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