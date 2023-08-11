Ростех показал Су-57 в виде фантастического механизированного монстра

В госкорпорации отметили, что истребитель способен завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами, и стремительный облик хищной птицы хорошо отражает характер машины

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ростех запустил проект в рамках которого в образе фантастических механизированных монстров будут представлены наиболее яркие образцы вооружения. Так, истребитель пятого поколения Су-57 показан в виде робота-сокола, новый облик самолета опубликован в Telegram-канале корпорации.

"Мы решили представить в виде фантастических механизированных монстров наиболее яркие образцы вооружений, чтобы отразить их характер. Представляем вам первую иллюстрацию с многоцелевым истребителем пятого поколения Су-57, созданным ОАК. Боевой самолет представлен в виде пикирующей хищной птицы", - говорится в сообщении госкорпорации.

В Ростехе отметили, что Су-57 способен завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами, и стремительный облик хищной птицы хорошо отражает характер машины. "Не даром зарубежные эксперты уже успели назвать Су-57 самым опасным самолетом ВКС России", - сказали в госкорпорации.

Как ранее заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава госкорпорации Сергей Чемезов, 90% военной техники, применяемой в СВО, произведены на предприятиях Ростеха.

Су-57 (наименования при разработке - ПАК ФА, Т-50; по кодификации НАТО - Felon, "фелон", с англ. "преступник") - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.